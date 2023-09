Numa saudação publicada na página do Patriarcado na internet, Rui Valério destaca também o exercício de Américo Aguiar como bispo auxiliar de Lisboa, a quem serviu “de forma dedicada e com elevada abnegação”, referindo os “caminhos de sinodalidade que abriu na vida da Igreja, e pelo rumo que imprimiu na missão da Rádio Renascença”.

“Contudo, foi enquanto estratega da JMJ, que o seu carisma de líder mais sobressaiu, tendo-se revelado um bispo com capacidades ímpares na concretização de projetos, na promoção de diálogo e na arte de envolver todos num objetivo único e comum”, sublinha o patriarca de Lisboa.

Para Rui Valério, que tomou posse do Patriarcado no início de setembro, a diocese de Setúbal “distingue-se pela pluralidade”, considerando que Américo Aguiar, “com o seu apurado sentido de serviço, possui as capacidades apropriadas para fazer desse pluralismo uma riqueza de caminhos para a paz, e um importante instrumento pastoral em prol da santificação do povo de Deus que agora lhe é confiado”.

Américo Aguiar, de 49 anos, e que no próximo dia 30 de setembro será elevado a cardeal, foi hoje nomeado bispo de Setúbal pelo Papa Francisco, tornando-se o quarto titular daquela diocese criada em 1975, e que teve em Manuel Martins o primeiro prelado.

A tomada de posse na nova diocese está agenda para o dia 26 de outubro.