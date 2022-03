Como te chamas?

Patrícia Machado.

O que faz a tua startup?

É uma aplicação que, em tempo real, dá recomendações personalizadas e com curadoria de guias locais sobre o que fazer em viagem aos utilizadores. O nosso compromisso está em permitir que rapidamente o turista consiga ter acesso à informação mais adequada ao seu perfil, contexto e preferências, de forma a maximizar a sua experiência de viagem.

Em modo resumo: quando, como e porque é que nasceu a tua empresa?

Durante toda a minha carreira como guia, os turistas perguntavam-me quais eram as minhas recomendações de restaurantes ou coisas imperdíveis a fazer. Eu sempre me questionei sobre o porquê de quererem a minha opinião quando nada do que eu recomendo é exclusivo e está disponível online. Pouco a pouco comecei a aperceber-me de que havia demasiada informação online e era difícil, em tempo real, ter acesso a toda a informação do que está a acontecer na cidade. Era mais fácil, rápido e confiável perguntar a um guia local o que ele recomenda. Para nós é complicado, porque frequentemente estamos a escrever em mapas, turista a turista, ou a escrever numa nota dos seus telemóveis as nossas recomendações. Aí apercebi-me que tinha de haver uma forma mais fácil de ter um repositório da oferta turística e não turística e fazer um match, na hora, com aquilo que o turista procura ou com algo que se aplique àquele contexto. Ao mesmo tempo, cada vez mais apercebia-me de que as soluções que existem atualmente no mercado levam a padrões de consumo repetitivos que gradualmente sufocam o setor e homogeneízam a oferta. A Explor nasceu de uma necessidade de compreender o utilizador de forma mais profunda e apresentar a oferta de forma imparcial e adaptada.

O que fazias antes de ser empreendedora?

Abracei o empreendedorismo ao mesmo tempo que fazia tours pelo norte de Portugal como tour leader.

Como é que a sua startup está a mudar o setor do Turismo?

Há uma tendência do turista para procurar viver cada vez mais no momento, viajar com impacto e ter experiências personalizadas. Apesar disto, os passos que se estão a dar para acompanhar esta tendência ainda são curtos. Nós temos um compromisso para com o setor de criar uma experiência user-friendly e útil para o viajante e, ao mesmo tempo, trabalhar com os diferentes stakeholders do setor para permitir que todos beneficiem com a nossa abordagem. Se conseguirmos que todos cooperem, criamos um ecossistema mais justo e uma das primeiras abordagens tangíveis a uma prática de turismo mais sustentável.

Já pagas o teu salário?

Atualmente estamos em processo de fundraising. Depois de fecharmos a primeira ronda de investimento, vamos começar a receber os nossos primeiros salários.

O que dirias ao CEO da concorrência se te cruzasses com ele no corredor?

Perguntar-lhe-ia quais os maiores erros que cometeu enquanto CEO dessa empresa. É crucial nunca parar de aprender.

Quantas horas trabalhas por dia?

É sempre relativo, porque a carga de trabalho varia e, no nosso caso, como somos 3 founders e cada um tem um papel importante no departamento que coordena. Portanto, nem sempre trabalhamos o mesmo número de horas por dia. Quando se empreende não há propriamente horário, mas sim o esforço necessário a fazer para cumprir com as metas que nos propomos atingir.

O que deixaste de fazer para seres uma empreendedora com sucesso?

Provavelmente achar que só porque eu vivo uma realidade ela se aplica a toda a gente. É preciso sempre tornar o conhecimento empírico palpável, seja através de números, tração, estudos, etc.

O que passaste a fazer para seres uma empreendedora de sucesso?

Rodear-me de outros empreendedores. A rede de contactos é quase tão importante como a ideia e quem acha que pode empreender sozinho está redondamente enganado.

Qual o empreendedor ou empresa que mais te inspirou em Portugal?

André Francisco - CTO da HypeLabs. É um grande amigo meu e que sempre me encorajou a perseguir o empreendedorismo. A empresa deles passou por altos e baixos e ele sempre me recordou de que o importante é ter o perfil para empreender e continuar a tentar.

E lá fora?

Provavelmente a Onezone. É uma startup inglesa que aplica um conceito semelhante ao da Explor, mas exclusivo à restauração. A CEO deles é inspiradora e conseguiu provar que é possível manter-se fiel aos seus padrões e ser incrivelmente bem sucedida. Com pouco investimento conseguiram uma legião de fás em Londres e agora estão a expandir de cidade em cidade como os experts a quem perguntar qual o melhor lugar para comer em tempo-real.

Se fosses patroa de uma grande empresa, o que dirias a ti própria para te convenceres a trabalhar nessa empresa em vez de uma startup?

Esta pergunta dá que pensar. Ser empreendedor, especialmente no início, é muito duro. Temos de saber lidar com a crítica, a insegurança, a negação e ainda manter-nos motivados para mudar o que achamos que está errado no mundo. Assim sendo, sendo patroa de uma grande empresa, era sempre tentador usar argumentos como o da estabilidade financeira.

Nascemos empreendedores ou a vida torna-nos empreendedores?

Penso que uma mistura dos dois. Acho que à medida que vamos trabalhando num setor vamo-nos apercebendo do seu lado bom e do seu lado mau. E quando vemos padrões repetitivos de erros e nos sentimos incomodados por não haver sugestões melhores é quando nasce em nós a veia empreendedora. Claro que para isso já temos de ter algo de empreendedor em nós que não nos permite ignorar quando se pode melhorar algo.

Numa só frase, o que dirias - mesmo - num elevador para convencer alguém a investir na tua empresa?

Tenho ao meu lado os melhores co-founders para executar o que nós achamos que pode ser uma aplicação que vai revolucionar o setor.

Que balanço fazes até agora do teu percurso neste negócio?

Nós somos uma startup muito em early stage, por isso o destaque do nosso percurso vai para a curva de aprendizagem pela qual temos passado. Seja qual for o resultado, começar a empreender a sério muda uma pessoa para sempre.

Onde é que te imaginas daqui a 10 anos?

Acho que não me imagino propriamente num momento de carreira em específico. O meu objetivo é muito simples: contribuir para a redução da precariedade e dar ao setor do turismo a reputação que merece. Se daqui a 10 anos me disserem que a Explor ajudou a impulsionar uma prática de turismo mais justa, com oportunidades iguais para todos os negócios e a reduzir o ciclo vicioso de consumo dos turistas, eu considero que a minha missão está cumprida.

Diz-me uma coisa indispensável para si.

Vontade de fazer sempre melhor e de não parar de aprender.

E uma coisa que não toleras?

Intolerância.

