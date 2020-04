“Na audiência foi lida a acusação” e depois a sessão “foi adiada para 20 de abril”, disse Vladimir Zherebenkov, advogado de Whelan, à agência Interfax.

Adiantou que o seu cliente pediu para ser atendido por médicos da embaixada dos Estados Unidos em Moscovo, solicitação a que os juízes responderão na próxima audiência.

Segundo o advogado, Whelan, 50 anos, sofre de uma hérnia inguinal, que piorou. “Custa-lhe levantar-se”, explicou.

Os Estados Unidos pediram um julgamento justo e transparente para Whelan, que é igualmente cidadão canadiano, irlandês e britânico.

“Vim para Moscovo com a tarefa do presidente dos EUA, Donald Trump, de melhorar as relações entre os Estados Unidos e a Rússia, e trabalho com todas as minhas forças. Isto é um problema para as nossas relações, é horrível o modo como tratam o Paul”, disse à imprensa o embaixador norte-americano John Sullivan.