Depois de, na semana passada, ter anunciado que o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, vai encabeçar a lista da CDU por Lisboa, e o deputado Alfredo Maia pelo Porto, a CDU divulgou hoje os cabeças de lista para os círculos eleitorais de Setúbal, Évora, Vila Real, Viana do Castelo e Faro.

Por Setúbal, a CDU mantém a aposta em Paula Santos, atual líder parlamentar do PCP, que já tinha encabeçado aquela lista nas legislativas de 2022, tendo-a integrado em 2019, 2015, 2011 e 2009 como número dois.

Paula Santos é membro da Comissão Política do Comité Central do PCP, licenciada em química tecnológica e deputada desde 2009. De acordo com uma nota biográfica divulgada pela CDU, a líder parlamentar do PCP é ainda membro da presidência do Conselho Português para a Paz e Cooperação e é eleita na Assembleia Municipal do Seixal.

A CDU conseguiu sempre eleger deputados em Setúbal desde 1976, mas, nas últimas legislativas, a sua percentagem atingiu um mínimo histórico de 10,05%, com a eleição de apenas dois deputados: Paula Santos e Bruno Dias.

Em Évora, a CDU aposta na deputada Alma Rivera como cabeça de lista, substituindo o antigo líder parlamentar comunista João Oliveira, que tinha encabeçado aquela lista desde 2009, mas foi esta terça-feira anunciado como candidato às eleições europeias.

Nas últimas legislativas, em 2022, a CDU não conseguiu, pela primeira vez desde 1976, eleger qualquer representante no círculo eleitoral de Évora, ficando em terceiro lugar, com 14,56%, tendo sido ultrapassada pelo PSD, com 21,41%, que elegeu um deputado.

Alma Rivera é deputada desde 2019, tendo sido sempre eleita como número dois pelo círculo eleitoral de Lisboa, sendo esta a sua estreia como cabeça de lista em legislativas. De acordo com a nota biográfica divulgada pela CDU, Alma Rivera é jurista, membro do Comité Central do PCP e responsável da Organização Regional de Évora da Juventude Comunista Portuguesa (JCP).

Por Vila Real, a CDU aposta no ex-líder parlamentar do PEV José Luís Ferreira para encabeçar a lista, tornando-se no primeiro nome do partido - que perdeu a representação parlamentar nas últimas eleições - a ser anunciado como candidato às legislativas.

A CDU refere que José Luís Ferreira foi deputado entre 2009 e 2022 e foi membro das assembleias municipais do Barreiro e de Lisboa. Atualmente, é membro do Conselho Nacional e da Comissão Executiva Nacional do PEV.

Já por Viana do Castelo, a CDU volta também a apostar em Joaquim Celestino Ribeiro, que tinha igualmente sido cabelo de lista por aquele círculo em 2022, tendo também falhado a eleição. De acordo com o partido, Joaquim Celestino Ribeiro é professor, dirigente do sindicato dos professores do Norte e membro da Direção da Organização Regional de Viana do Castelo do PCP.

A CDU nunca conseguiu eleger qualquer deputado nos círculos eleitorais de Vila Real e Viana do Castelo.

Já em Faro, a CDU mantém a aposta em Catarina Marques, que já tinha sido cabeça de lista por aquele círculo eleitoral nas legislativas de 2022, mas tinha falhado a eleição. Catarina Marques é professora de educação especial, coordenadora da união de sindicatos do Algarve e membro da direção da Organização Regional do Algarve do PCP.

A última vez que a CDU conseguiu obter representação em Faro foi nas legislativas de 2015, ano em que conseguiu obter 8,68% dos votos por aquele círculo eleitoral.

Nas últimas eleições legislativas, em 2022, a CDU elegeu seis deputados, atingindo um mínimo histórico que fez com que o Partido Ecologista Os Verdes (PEV) perdesse representação parlamentar.