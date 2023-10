Em declarações à TSF, Cafôfo afirmou que a candidatura à chefia do PS/Madeira é “a causa da minha vida. Serei mesmo candidato para uma liderança do partido, mas mais do que isso, o meu objetivo é encabeçar um movimento que seja aglutinador".

Cafôfo afirmou que "o meu objetivo é encabeçar um movimento que seja aglutinador”, tendo identificado que pretende fazer uma oposição “cerrada” a pensar nas regionais da Madeira, “daqui a quatro anos ou quando acontecerem”, em que será candidato.

Paulo Cafôfo, natural do Funchal, já foi deputado na Assembleia Legislativa da Madeira pelo Partido Socialista, tendo também sido presidente da Câmara Municipal do Funchal entre 2013 e 2019. Atualmente é secretário de Estado das Comunidades Portuguesas do XXIII Governo Constitucional da República Portuguesa, tendo tomado posse em março de 2022.