Depois do ritmo destes dias, amanhã até vai parecer um dia estranho, não? O que vai fazer?

Vou dar um mergulho, ficar em família.

Qual é a praia de eleição?

Costumo ir à praia Formosa, aqui no Funchal, na zona oeste. Aliás, na zona dos hotéis é a maior extensão de praia. Praia, calhau [risos]. Ainda ontem antes da campanha, de manhãzinha, logo que acordei, peguei na mota, fui dar um mergulho e voltei para casa.

Antes da campanha, a que horas é que isso foi?

Eram umas oito da manhã. Foi dar um mergulho e voltar para casa. É uma limpeza…

Vamos a isto?

Vamos lá.

Paulo Cafôfo está a dois dias de poder vir a fazer a história. Ou não. O candidato independente, cabeça de lista às eleições regionais da Madeira, acredita que sim. No entanto, assume que o resultado mais provável, seja qual for o vencedor, será a vitória sem maioria absoluta e por isso posiciona-se desde já para futuros acordos: "todos os partidos menos o PSD."

Para negociar com o PS, o candidato estabelece o programa socialista como base de negociação. Isso e a vontade de mudar. Cafôfo quer mudar a Madeira, atira que quer um ferry todo o ano, entre Lisboa e o Funchal, e que pretende criar cinco mil empregos ligados à economia do mar. Lamenta que a região autónoma tenha, nos últimos oitos anos, perdido a sua "geração mais bem preparada de sempre" e quer meter a colher entre o Governo Regional e a República para que o diálogo se volte a normalizar.

Mas não se confundam as coisas, "sou madeirense e não sou barriga de aluguer de ninguém. Penso pela minha própria cabeça", diz. Por aqui já governou a Câmara Municipal do Funchal, pano de fundo da esplanada onde acontece esta entrevista e de onde Paulo Cafôfo se demitiu para se candidatar ao Governo Regional. Ainda assim, após seis anos, diz ter saído com obra feita e orgulhoso dela.

Se ficou com o nome marcado na história da capital madeirense? "Não estou aqui para inscrever o meu nome na história. Estou aqui para fazer o melhor que sei e melhorar a vida das pessoas", remate.

Há quatro anos o PS elegeu cinco deputados, ficou atrás do CDS e taco a taco com o JPP. Nestas eleições, está a lutar com o PSD por uma vitória. O que mudou em quatro anos?

O que mudou em quatro anos foram duas coisas. Em primeiro lugar, o projeto do PS. Temos um projeto de poder para melhorar a vida das pessoas com reformas estruturais, com medidas concretas em áreas essenciais como a saúde, como a economia, como a habitação, como a própria continuidade territorial, com a questão do ferry e ligação de ferry ao continente. Temos um projeto bem definido, criado num programa com abertura à sociedade civil. Nós fizemos uma abertura histórica do partido com os Estados Gerais. Houve quadros de empresas, professores universitários, cidadãos das suas diversas áreas que quiseram dar o seu contributo para termos um projeto para a próxima década com uma estratégia bem definida e isso fez toda a diferença na confiança e no ponto em que nós estamos para ganhar as eleições.

E como vê a evolução da Madeira nestes quatro anos?

Tivemos uma desilusão, uma renovação apregoada por Miguel Albuquerque que não aconteceu. Temos um governo que esgotou a sua capacidade governativa, de resolver os problemas, que tem instigado o medo, que tem fomentado o compadrio, a política do quero-posso-e-mando. E esse quero-posso-e-mando já se invocou em várias situações, ficou conhecida a frase de Miguel Albuquerque de poder asfaltar uma estrada pela Laurissilva adentro, a Laurissilva que é património mundial da UNESCO, pondo em causa essa própria classificação. Ou quando quer aumentar, num licenciamento já feito, a aquacultura, aquelas jaulas na zona oeste da ilha e na zona sul que está em crescimento turístico. Não são conciliáveis as duas atividades. Ou quando temos as ribeiras a saque, com extração de inertes, pondo em questão o ambiente, a biodiversidade, mas também a própria segurança. Como sabemos, a Madeira tem sido alvo nos últimos anos de catástrofes naturais, mas têm por vezes uma origem na ação humana e isso é um exemplo claro.

Este é um projeto que é do Partido Socialista. Sou o cabeça de lista, não sendo filiado, mas não sou alguém que está à parte.

Entrou na Câmara do Funchal como independente em 2013, mas seis anos depois, nas imagens do comício ao lado de António Costa parecia que sempre fez parte do PS. O que o seduziu no partido?