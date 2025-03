O líder do PS/Madeira, Paulo Cafôfo, reconheceu hoje a derrota nas legislativas regionais, afirmando que depois das autárquicas deste ano irá “abrir um processo para a liderança” da estrutura partidária.

“Até lá, o partido tem de estar focado nos desafios eleitorais e, por isso, eu, com toda a responsabilidade, irei liderar o partido”, afirmou Cafôfo, que falava na sede da estrutura partidária, no Funchal, e foi nestas eleições, pela terceira vez, cabeça de lista socialista (depois de 2019 e 2024).

O PSD venceu hoje as eleições legislativas regionais antecipadas da Madeira, com 43,43% dos votos, novamente sem maioria absoluta, elegendo 23 dos 47 deputados do parlamento do arquipélago.

De acordo com os resultados oficiais provisórios da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o JPP elegeu 11 deputados, o PS oito, o Chega três, o CDS-PP um e a IL também um deputado.

Os socialistas passaram assim de primeira para segunda força da oposição.

“Gostaria de saudar o PSD por esta vitória, reconhecendo que o PS foi derrotado”, disse o dirigente socialista madeirense na sala de imprensa aos jornalistas, rodeado por todos os elementos do partido.

De semblante carregado, Paulo Cafôfo assumiu “este resultado e a derrota por este resultado”.

Nestas eleições, o PS perdeu o lugar de líder da oposição na Assembleia Legislativa da Madeira, perdendo três deputados, um lugar que foi assumido pelo JPP, que aumentou o seu grupo parlamentar de nove para 11 elementos.

“Esta derrota é minha responsabilidade. Fiz o melhor que pude. Fiz o melhor que sabia, como sempre o fiz durante toda a minha vida, entreguei-me a estas eleições com toda a garra, toda a paixão e todo o querer”, adiantou.

Paulo Cafôfo admitiu que este não era o resultado esperado pelo partido, complementando que “aceita a derrota com a cabeça erguida”.

“Temos enquanto partido duas eleições pela frente, eleições legislativas nacionais e eleições autárquicas e, por isso, também aqui tenho de ter a responsabilidade de organizar o partido e preparar o partido para estes dois importantes atos eleitorais”, referiu.

Cafôfo acrescentou que, “depois das autárquicas, obviamente, vou abrir um processo interno para a liderança do partido”, reforçando ser necessário preparar o PS para essas duas importantes eleições.

“Apesar desta derrota, o PS tem um histórico (…) e, não sendo o resultado que esperava, aqui estamos de cabeça levantada para enfrentar os próximos atos eleitorais”, mencionou.

Paulo Cafôfo recusou depois responder a mais perguntas, abandonando a sala, imperando o silêncio na sede do PS/Madeira, no Funchal.

*Com Lusa