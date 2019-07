Reiterando que duas semanas são “muito pouco tempo”, o eurodeputado social-democrata estimou que um adiamento da votação até setembro permitiria aos grupos políticos fazerem “uma negociação bastante detalhada, cuidada e harmonizada” com a política alemã, de modo a incorporarem as suas prioridades na agenda da Comissão Europeia para a legislatura 2019-2024.

Rangel elogiou ainda “a grande abertura” demonstrada por Von der Leyen nos encontros com os diferentes grupos políticos, particularmente no que toca às questões ambientais, sociais e inclusive algumas da União Económica e Monetária, demonstrado até “pontos de vista que não são bem os do PPE”.

“Por isso é que digo que todos os partidos têm de ceder alguma coisa, por isso é que é uma negociação”, salientou.

Um dos grupos que parece estar inclinado, de acordo com a perceção do eurodeputado português, a votar a favor da candidata alemã é o dos Conservadores e Reformistas Europeus (ECR), onde têm assento partidos eurocéticos como o polaco Lei e Justiça (PiS).

“Julgo que os conservadores estarão abertos a um apoio, embora não sejam entusiastas. Com a direita radical, não faço ideia, porque não há qualquer contacto do PPE com eles”, disse, defendendo, contudo, o Grupo Identidade e Democracia, de Matteo Salvini e Marine Le Pen, nunca votará a favor de Von der Leyen porque “pretende que se instale um impasse e o caos, independente de concordar ou não com as medidas” propostas pela alemã.