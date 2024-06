Paulo Rangel, que viajou para Angola para preparar a visita que o primeiro-ministro português, Luis Montenegro, irá realizar de 23 a 25 de julho ao país lusófono, a convite de João Lourenço, manterá ainda durante a manhã de hoje uma reunião de trabalho com o seu homólogo angolano, Téte António.

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros português tem agendada para a manhã de sábado uma visita ao cemitério de Santa Ana, onde acompanhará as obras de requalificação dos talhões militares portugueses.

Hoje à tarde, Paulo Rangel encontrar-se-á com a comunidade portuguesa na residência oficial do embaixador de Portugal, Francisco Alegre Duarte.

O regresso a Lisboa está marcado para o início da tarde de sábado.

O convite de João Lourenço a Luís Montenegro para uma visita oficial a Angola foi feito aquando da presença do chefe de Estado angolano em Portugal para as celebrações do 50.º aniversário do 25 de Abril.

João Lourenço fez o anúncio numa declaração à imprensa, no final do encontro com Luís Montenegro, na residência oficial do primeiro-ministro português.

Na ocasião, e referindo-se às relações bilaterais, João Lourenço considerou que “estão no seu melhor”.