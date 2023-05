Frederico Pinheiro confirmou nesta tarde de quarta-feira que era do conhecimento geral no Ministério que tirava notas em todas as reuniões e que, inclusive, havia testemunhas que o viram a tirar notas da reunião em causa, garantindo que foi João Galamba que informou Widener da reunião secreta.

Na interpelação Paulo Rios, PSD, afirmou que havia a ideia de que "entre hoje e amanhã íamos ter na CPI um aldrabão, só não sabíamos se hoje ou amanhã".

Saliente-se que esta quinta-feira será a vez do Ministro das Infraestruturas ser o inquirido.