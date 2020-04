Depois, fez uma crítica ao capitalismo e as suas “contradições”, que “conjuga a sua natureza opressora com modalidades novas e mais complexas de exploração do trabalho e de predação planetária”.

“Hoje, um milhar e meio de grandes empresas multinacionais controlam mais de 60% da economia mundial e 26 multimilionários detêm uma riqueza igual à metade mais pobre da população mundial – cerca de 3,8 mil milhões de pessoas”, exemplificou.

O “caráter desumano do imperialismo”, segundo Jerónimo, tem tradução também no atual “surto epidémico mundial”, “mantendo e intensificando bloqueios e reforçando sanções ilegais contra povos e países”.

Daí que o secretário-geral do PCP considere que o “socialismo permanece com todo o seu potencial de realização no horizonte da luta dos trabalhadores e dos povos” dado que o “capitalismo não tem soluções para os problemas do mundo contemporâneo”.

“É com a profunda convicção de que o socialismo permanece como uma possibilidade real e alternativa ao capitalismo e a mais sólida perspetiva de evolução da Humanidade que celebramos neste dia a vida e obra de Lénine e continuamos a nossa luta”, concluiu.