O PCP da Guarda considerou hoje que os postos dos CTT de Manteigas e de Fornos de Algodres, naquele distrito, "não podem fechar", porque "são um serviço público fundamental às populações".

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, a Direção da Organização Regional da Guarda (DORG) do PCP, liderada por Vladimiro Vale, refere que "depois da descaracterização da estação de correios em Seia, a administração dos CTT pretende encerrar" as estações naquelas duas vilas do distrito da Guarda.

A DORG lembra na nota que já foram encerrados vários postos e estações dos Correios no distrito e alerta que "os postos que funcionam em estabelecimentos comerciais não prestam os mesmos serviços que as estações dos CTT".

O partido refere que os CTT "são um serviço público fundamental às populações, à economia nacional, ao desenvolvimento regional e à coesão territorial".

Sublinha ainda que os Correios "são essenciais para as camadas mais idosas e para as pequenas e médias empresas".

Para o PCP/Guarda, é "inaceitável que, num momento em que se fala tanto dos problemas do Interior", continuem a encerrar serviços.

"Uma verdadeira política de descentralização tem que passar pela devolução de serviços de proximidade às populações e pelo cumprimento da Constituição da República Portuguesa com a implementação das regiões administrativas", defende.

No comunicado, a DORG lembra ainda que o PCP e a CDU "sempre estiveram ao lado das populações em defesa do serviço postal que tem mais de 500 anos".

O partido apela "à união e luta das populações em defesa dos serviços públicos" e garante que as populações "podem contar com o PCP".

A mesma estrutura partidária refere ainda na nota que "a degradação da prestação de serviços dos CTT não pode ser desligada da política de sucessivos governos PS, PSD e CDS que visava privatizar este importante serviço".

"Os novos donos (grandes grupos económicos estrangeiros) querem retirar lucros rápidos e aproveitar a rede dos CTT para implantar um Banco - que sempre foi adiado quando a empresa era pública - enquanto degradam o serviço público postal", remata.