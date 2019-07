“Dá a impressão de que há muitos que dizem que fica assim e depois na próxima legislatura logo se vê”, teme o líder comunista, defendendo que também nesta questão “é preciso avançar e não andar para trás.”

Jerónimo de Sousa relembrou que “foi muito difícil” negociar com o PS a Lei de Bases da Saúde.

“O próprio PS considera que devia ser um negócio e nós lutámos até ao fim para que as parcerias público-privadas terminassem e para que a gestão das unidades hospitalares fosse uma gestão pública”, justificou.

Mas “com muito esforço, o PS lá admitiu e estão em condições de aprovar essa lei”, disse.

Jerónimo de Sousa discursou ao lado de Heloísa Apolónia, cabeça-de-lista da CDU pelo distrito de Leiria, nas próximas eleições legislativas.

Num distrito onde a CDU não elege qualquer deputado desde os anos 80 do século passado, Jerónimo de Sousa afirmou que a deputada “trocou o certo pelo incerto, ao assumir a condição de que os eleitos da CDU não estão [a candidatar-se] à procura de emprego, mas para servir os interesses dos cidadãos”.

Heloísa Apolónia “levantou o véu ”do programa eleitoral que a CDU vai apresentar no distrito, destacando a despoluição dos rios Lis e Alcoa, a luta contra a exploração de hidrocarbonetos na Batalha e Pombal, um programa e revitalização da floresta para evitar o avanço do eucalipto ou a eletrificação e modernização integral da Linha do Oeste.