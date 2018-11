Jaime Toga mostrou-se "otimista" quanto à salvaguarda que nenhum utente terá o seu custo do passe agravado no âmbito da proposta do passe único.

"A nossa proposta relativamente ao passe único é que não haja agravamento de preços e que se garanta que o Z2 e Z3 ficarão no tarifário mínimo", afirmou à Lusa Jaime Toga, membro da Comissão Política do Comité Central do PCP, no final da reunião com o Conselho Metropolitano.

Outra das preocupações centrais que o PCP expressou na reunião de hoje com o presidente do Conselho Metropolitano do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues, prende-se com a gestão da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) que o partido defende que deve ser "considerada como operador interno".

"Tendo em conta a necessidade de até ao final do próximo ano ser lançado o concurso público, propusemos que a STCP fosse considerada como operador interno", por forma a valorizar "preocupações legítimas, como a qualidade de serviço e até necessidades de investimento de renovação de frota".

O dirigente comunista admitiu, contudo, que esta pretensão do PCP não é convergente com o caminho que irá ser seguido pela Área Metropolitana do Porto, já que com o lançamento destes concursos públicos "os operadores privados vão continuar a ter um papel central em vários outros concelhos".