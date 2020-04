De acordo com a exposição de motivos do diploma, que deu entrada no parlamento na terça-feira e foi hoje divulgado à comunicação social, o projeto do PCP pretende que a proibição vigore "até ao final do ano em que cessem as medidas excecionais e temporárias" de resposta à pandemia de covid-19.

A proibição defendida pelos comunistas abrangeria a banca e as grandes empresas, "permitindo que sejam distribuídos lucros apenas nas micro, pequenas e médias empresas, ainda que com limitações".

"No mesmo sentido, propomos que, no quadro atual, sejam proibidos bónus, comissões e gratificações a gestores e membros dos órgãos sociais dos bancos e outras grandes empresas", acrescenta o projeto-lei.

No diploma do PCP, salienta-se que se excluem desta proibição de distribuição de dividendos os casos em que o acionista "for o Estado português".

"Os constrangimentos colocados pela banca ao acesso, sobretudo de micro e pequenas empresas, às medidas de apoio à economia demonstram que a banca continua a não cumprir com o seu papel na economia nacional, que deveria ser financiar as famílias e a atividade produtiva", criticam.