Segundo fonte da direção dos socialistas, o ponto referente à eleição de Pedro Cegonho para secretário nacional adjunto consta também da ordem de trabalhos da reunião da Comissão Política do PS, que será sobretudo dedicada à aprovação da posição formal deste partido em relação às eleições para a Presidência da República.

Pedro Cegonho, que foi até ao início desta legislatura presidente da Freguesia de Campo de Ourique, em Lisboa, vai exercer funções no Secretariado Nacional do PS no pelouro da Organização, em conjunto com o atual detentor desta pasta, Hugo Pires, também é vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS.

"Os dois [Hugo Pires e Pedro Cegonho] vão trabalhar em conjunto até ao próximo Congresso Nacional do PS, que ainda não tem data marcada devido à pandemia da covid-19. Se tudo decorrer com normalidade, Pedro Cegonho assumirá depois do congresso, formalmente, as funções de secretário nacional do PSA para a Organização", referiu à agência Lusa a mesma fonte da direção dos socialistas.

Dentro do Secretariado Nacional do PS, o pelouro da organização, que trata da chamada máquina partidária, é considerado um dos mais importantes no plano partidário, logo após as funções de secretário-geral adjunto, cargo neste momento desempenhado por José Luís Carneiro.