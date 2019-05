Nasceu no Montijo, é economista, foi ministro do Planeamento e das Infraestruturas e agora é cabeça-de-lista do Partido Socialista ao Parlamento Europeu.

Para a União Europeia, Pedro Marques defende um orçamento para a Zona Euro e regressa à ideia de uma Europa a várias velocidades, com os Estados-membros a avançarem em grupos em diferentes áreas.

O ex-ministro promete lutar com todas as forças para melhorar a proposta de orçamento plurianual da Comissão Europeia para 2021-2027, que corta os fundos a Portugal em cerca de 7%, mas que Pedro Marques insiste em dizer que, a preços correntes, representa mais 1700 milhões de euros. E lamenta que o PSD tenha "rasgado" o acordo feito com o PS há menos de um ano para dar poder negocial a Portugal: "faz toda a diferença o governo ir lá sozinho ou ter o maior partido da oposição aliado".

Na pasta, Pedro Marques leva ainda o dossier do combate às alterações climáticas, sobretudo através de alterações nas áreas da produção e da distribuição da energia e dos transportes, e o combate à burocracia: "O número dois da lista é Maria Manuel [Leitão Marques], uma mulher que tem créditos no combate à burocracia em Portugal, com a coordenação do Simplex".

Conhece a lei da cobertura jornalística em período eleitoral?

Sim.

O capítulo VI, Artigo 13.º, diz o seguinte: "Obrigação de revisão: A presente lei deve ser objeto de revisão no prazo de um ano após a sua entrada em vigor". É de Julho de 2015, do tempo do PSD-CDS. Passaram quatro anos e não foi revista. Porquê?

A lei da cobertura das campanhas?

Sim. É o regime que define como deve ser feita a cobertura jornalística, nomeadamente os debates televisivos, privilegiando os maiores partidos, aqueles que têm representação parlamentar, em detrimento dos mais pequenos e dos novos.

Não falei com ninguém que tenha responsabilidades nessa área. Dei apenas o meu exemplo: quando me propuseram, no início deste processo - porque a história dos debates vai longa, andei várias semanas a ser acusado de fugir aos debates, apesar de estarem debates marcados desde dia 1 de março, salvo erro. Nesse dia, estava marcado o debate da RTP, a realizar a 20 de maio...

Antes os restantes candidatos já se tinham cruzado diversas vezes em diferentes debates públicos...

Mas é como lhe digo, estavam marcados debates desde aquela data. Depois vieram os pedidos de debate dois a dois, e era aí que eu queria chegar: propuseram-me um frente a frente com Paulo Rangel, que recusei. Porque penso que não há aqui nenhum direito natural de duas candidaturas serem mais importantes do que as restantes. Pela minha parte, procurei dar um exemplo de democracia e, tanto quanto sei, as cadeias televisivas que têm estado a organizar debates com os partidos com assento parlamentar, também têm organizado debates com os outros partidos.

Sim, mas o cabeça-de-lista de um novo partido pode querer discutir com um candidato com assento parlamentar e não tem hipótese. Criou-se uma espécie de primeira e de segunda divisão. Deve ser assim, em democracia, ou há aqui uma desigualdade?

Não estou a comentar os termos da lei, estou a dizer que recusei fazer um debate a dois se fosse apenas com Paulo Rangel, porque me parece que não existia aqui um direito natural, nem meu nem dele, de sermos especiais em relação aos outros. Sabe que era suposto o primeiro debate na SIC ter sido a 15 ou 16 de abril? Não foi, porque várias candidaturas com assento no Parlamento Europeu pediram para não ter falta no PE.

A minha pergunta era em relação à lei, que devia ter sido revista e que como está não trata todos por igual.

Não sei, não sou deputado à Assembleia da República. Tem de fazer essa pergunta à Assembleia da República. Eu dei o exemplo, dizendo que ou debatia com todos os partidos com assento parlamentar, ainda que dois a dois, ou não debatia com nenhum.

Sobre o financiamento dos partidos e o custo das campanhas: o PS, julgo saber, prevê gastar um milhão de euros. Devia haver um limite de despesas?

Essas questões são hoje claras. Os partidos têm financiamentos públicos em função dos resultados eleitorais. O PS tem um orçamento - que provavelmente não atingirá em termos de despesas efetivas - que será financiado com as subvenções públicas que recebe pelos resultados da sua actividade. Penso que está correto e acho que seria muito pior se regressássemos ao tempo dos financiamentos privados. Não me parece que o financiamento seja um tema que esteja a pôr em causa a nossa democracia, as notícias falsas são um assunto muito mais perigoso.

Não seria mais equitativo e assético, digamos assim, ter orçamentos de campanha mais baixos?

Parece-me que funciona assim perfeitamente, em função dos resultados que cada um acredita que vai ter. Nós fizemos um orçamento e assumimos o risco. Mas há um tema que gostaria de levantar já em relação a entrevistas anteriores, se não me levar a mal.

Não levo.

Fui acusado por Paulo Rangel de ter desviado dinheiro do Fundo de Solidariedade da União Europeia para despesas da administração central ou coisa assim. Mas só por ignorância ou má fé se pode dizer uma coisa dessas. Parece-me difícil que seja por ignorância, porque Paulo Rangel já está há muitos anos no Parlamento Europeu, conhece o regulamento do Fundo de Solidariedade. O regulamento diz, no número 2 do Artigo 3.º, e vou passar a ler: "O fundo tem por objetivo complementar os esforços dos Estados-membros em causa e cobrir uma parte das suas despesas públicas". Que fique claro, e isto foi absolutamente esclarecido com os responsáveis da Comissão Europeia, que o fundo complementa despesas públicas.

Está a falar dos 50,6 milhões do Fundo de Solidariedade para os incêndios de Pedrógão?

Chegámos ao ponto de os senhores do PSD virem dizer que tinham sido os responsáveis pelo acionamento do fundo, o que é outra vez ignorância ou má fé. Foi o meu Ministério [do Planeamento e das Infraestruturas] que acionou o pedido à Comissão Europeia em função daquela catástrofe, o que nos permitiu assegurar cerca de 50 milhões de euros de financiamento, dos quais 25 milhões foram para infraestruturas municipais e o restante para recuperação de equipamentos, para as horas de voo a mais por causa do combate aos incêndios, para a recuperação de estradas florestais. Tudo isto é o que pode ser pago nos termos do regulamento do fundo. O valor está fixado no regulamento e equivale a uma percentagem das despesas com as regiões afetas reportadas pelo Estado português. Estamos completamente tranquilos com a utilização do Fundo de Solidariedade e é tudo escrutinado pela UE.

Está esclarecido. Agora vamos falar da visão do Partido Socialista para a União Europeia - que, por vezes, não parece ser a mesma para António Costa e para os deputados que estão no Parlamento Europeu.

A nossa visão é absolutamente alinhada, só temos um líder, só temos uma liderança. Essa visão para a Europa tem a ver com uma ideia de reforma do projecto europeu que começámos a fazer já nesta legislatura com o exemplo de alternativa que construímos em Portugal. Desde a criação do euro, e com as reformadas da legislação laboral, da legislação da concorrência, com a falta de política industrial, a Europa tornou-se um espaço muito mais desigual. Em particular com a crise financeira e com a crise das dívidas soberanas, tornou-se ainda mais desigual, no sentido em que a resposta foi profundamente desproporcionada. A Europa afastou-se das pessoas neste período: fomos penalizados, fomos oprimidos com as medidas de austeridade.

O que fazem os seus pais? O meu pai é piloto, instrutor de helicópteros e de aviões, a minha mãe é funcionária pública. Quem são os seus amigos? Devo dizer-lhe que não responderei a perguntas pessoais se forem muito pessoais. Alguns dos meus amigos vêm do tempo de infância, outros de empregos por onde passei, gente com quem trabalhei no setor privado, por exemplo. São pessoas normais, como eu, no fim das contas. Quem foi o pior primeiro-ministro de todos os tempos? Meu Deus! Essa pergunta foi feita para a direita poder responder José Sócrates... Acredite que não, e posso até dizer-lhe que poucos deram essa resposta. As pessoas que governaram em democracia foram sempre seguramente melhores do que as que governaram em ditadura. Qual o seu maior defeito? Alguma má disposição no trabalho, admito. Quem é a pessoa que mais admira?

Sei lá... Talvez o meu avô materno, que já não é vivo. Qual a sua melhor qualidade? Capacidade de liderança. Qual a maior extravagância que alguma vez fez? Jesus, sei lá. Não sou uma pessoa extravagante. Qual o seu filme de eleição? Não sou cinéfilo, ainda assim, diria "Cinema Paraíso" ou "O Carteiro de Pablo Neruda", um dos dois. Que traço de perfil tem de ter uma pessoa para trabalhar consigo? Capacidade de trabalho e dedicação. Inteligência também. Mente? Não. Quem não merece uma segunda oportunidade? E tão difícil dizer... Um nazi, assim uma situação extrema dessas. Só dificilmente seria capaz de chegar ao ponto de não dar uma segunda oportunidade a alguém. Acredito que, em geral, todos merecem uma segunda oportunidade. Se pudesse mudar imediatamente uma coisa na Europa, o que mudaria? Punha a Europa, já, já, a governar mais para as pessoas, para as classes médias e para os jovens. Se fosse um herói de ficção, quem seria? [Pensa] Astérix (agora vão dizer que eu quero dar pancada nos romanos...). Quem foi o melhor presidente da República de sempre? Mário Soares. Qual a pior profissão do mundo? Ser político [ironiza]. Levamos tanta pancada... Se fosse um animal, que animal seria? Se calhar um leão, que é o meu signo.

Como é que se volta a aproximar os cidadãos da Europa ou como é que se inverte esse caminho?

Chegámos ao governo e dissemos: isto pode ser feito com a reposição de direitos, com o aumento de direitos sociais, com investimento e emprego e, mesmo assim, com as contas certas. Disseram-nos que não: "Não podem nada aumentar o salário mínimo nacional, não podem nada repor direitos, senão não vão cumprir o que prometem em termos de contas públicas". Foi-nos dito que não tínhamos alternativa, que teríamos de manter a mesma linha de austeridade porque era o que estava a ser aplicado a toda a Europa. Respondemos: temos alternativa e vamos demonstrar que é possível. E conseguimos. Lutámos contra as sanções, saímos do procedimento de défice excessivo, recuperámos a procura interna, aumentámos o salário mínimo, aumentámos as pensões, tudo com as contas em ordem. E dissemos na Europa: este é o modelo que queremos também para os próximos cinco anos.

Como é que pretende aplicar este modelo à Europa, o que significa isso?

Propusemos no Parlamento Europeu - votações chumbadas pela direita - a flexibilização de regras de aplicação do Tratado Orçamental, a criação de um orçamento para a Zona Euro, para promover mais convergência. E já conseguimos o mandato do Conselho Europeu - uma grande vitória de Mário Centeno no Eurogrupo e de António Costa, que acompanhei, no Conselho Europeu. Também votámos a criação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, apenas no plano dos princípios, que agora queremos tornar efetivo: legislação para a conciliação, para a igualdade salarial entre homens e mulheres, para as condições de trabalho, para os direitos sociais.

O Pilar Europeu dos Direitos Sociais compreende 20 princípios, a questão está em como torná-los efetivos.

Estamos a definir o Pilar Europeu dos Direitos Sociais em muitas situações - até fomos acusados pela esquerda portuguesa e PCP, que votou contra uma proposta de regulamento para a sua aplicação por achar que em Portugal já temos mais do que está na legislação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Mas o que estamos a dizer é: temos de regulamentar a criação efetiva de um conjunto de direitos sociais no plano europeu que correspondam a um avanço social. Queremos que as pessoas voltem a sentir que a Europa está a governar para elas.

Porquê a convergência a partir da Europa e não a partir de Portugal?

Estamos a falar de definir condições do ponto de vista de direitos sociais e laborais, do ponto de vista do funcionamento da economia e da sociedade. Por exemplo, ao nível das alterações climáticas estamos a falar de definir condições básicas que, no fundo, sejam um avanço social europeu. Quando digo que quero um salário mínimo em toda a Europa por profissão, estou a dizer que tem de passar a haver um salário mínimo nos países ou setores onde não há. Quando digo que quero energias renováveis e interligações entre os países para o aproveitamento das energias renováveis de uns países no consumo dos outros, estou a fazer um avanço do ponto de vista europeu. Quando digo que quero interligações dos transportes para que possa haver ligações ferroviárias e marítimas em condições e não tenha de ser tudo transporte rodoviário, estou a fazer um avanço ao nível europeu. Quando digo que quero uma autoridade europeia para as condições do trabalho, estou a garantir que estamos a estabelecer padrões mínimos de condições de trabalho em toda a Europa... Os países, querendo, podem ir mais longe, mas estamos a falar de avançar para um patamar de direitos sociais que não temos em várias áreas.

O que é de certa forma irónico, porque Portugal tem dos piores índices de transposição de diretivas comunitárias para o direito nacional. Vamos começar pelo orçamento para a Zona Euro. Qual é exactamente a ideia do PS?

A definição do orçamento da Zona Euro para o próximo ciclo, ou seja, cujo mandato ficou estabelecido no último Conselho Europeu, mas que tem de ser implementado, é da maior importância. É uma coisa completamente nova: temos uma zona monetária que não tem orçamento próprio e, por isso, quando há crises financeiras e não se fez o trabalho de casa prévio para promover a convergência entre países, as divergências são mais prováveis. Não há instrumentos de estabilização.