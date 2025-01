Em declarações aos jornalistas no final de uma ronda de reuniões com o setor na saúde, na sede do PS, Pedro Nuno Santos foi questionado sobre o facto de Portugal ser representado na posse de Daniel Chapo como novo Presidente de Moçambique pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

“Julgo que é natural que o Estado português se faça representar na tomada de posse do presidente moçambicano”, começou por responder.

Segundo o secretário-geral do PS, “deve haver muita prudência na forma com que Portugal lida com a situação em Moçambique” apontando a “relação histórica e de amizade” entre os dois países.

“Portugal deve promover uma relação muito madura, de respeito para com Moçambique e preservar aquele que eu acho que pode ser um papel importante também de Portugal em contribuir para a estabilização da situação política em Moçambique”, defendeu.

Na opinião de Pedro Nuno Santos, Portugal deve preservar a relação com Moçambique e daí a importância da representação do Estado português na tomada de posse, respeitando “em absoluto a independência” de Moçambique.~

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, disse que vai à tomada de posse de Daniel Chapo como novo Presidente de Moçambique "com uma atitude muito construtiva" e que "é a representação adequada" de Portugal.

"Portugal vai com uma atitude muito construtiva e vai estar representado com essa atitude", salientou Paulo Rangel no programa Política com Assinatura, de Natália Carvalho, da Antena 1 sobre ida a Moçambique, ao invés do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O governante explicou que a sua escolha "foi entendimento do Presidente da República e do primeiro-ministro", Luís Montenegro, face "às circunstâncias atuais".

Na sexta-feira, o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que aguardava uma proposta do Governo português sobre uma eventual ida sua à posse de Daniel Chapo, possibilidade agora afastada.

A posse de Daniel Chapo como Presidente de Moçambique, cargo no qual irá suceder a Filipe Nyusi, está marcada para quarta-feira.