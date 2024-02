Segundo a análise da Universal McCann, agência de meios do grupo Mediabrands, aquele debate "foi o programa mais visto do dia e alcançou uma audiência média de um milhão e 219 mil telespetadores, a que correspondeu um 'share' de 26,3%".

Em segundo lugar ficou o debate entre o líder da Aliança Democrática (AD) e Mariana Mortágua (Bloco de Esquerda), também transmitido pela TVI, com "uma audiência média de um milhão e 52 mil telespetadores, representando um 'share' de 21,5%".

A encerrar o 'top 3' dos debates com maior audiência está o frente a frente transmitido no domingo pela SIC, entre Luís Montenegro e Rui Rocha (Iniciativa Liberal).

O debate entre estes dois partidos, "que poderão formar um novo governo de direita após as eleições do dia 10 de março" registou "uma audiência média de um milhão e 26 mil telespetadores, alcançando um 'share' de 20,5%".

No que respeita aos debates transmitidos nos canais de informação (RTP3, SIC Notícias e CNN Portugal), os que incluíram André Ventura "foram os que verificaram maior audiência".

Segundo a Universal McCann, "o embate entre o presidente do Chega, e Rui Rocha da Iniciativa Liberal, transmitido pela SIC Notícias, foi o mais visto (audiência média de 317 mil telespetadores/ 'share' de 7,3%), seguindo-se o debate entre André Ventura e Rui Tavares [Livre], também transmitido pela SIC Notícias (audiência média de 262 mil telespetadores/'share' 6,0%)".

O frente a frente entre André Ventura e Mariana Mortágua, transmitido na RTP3, "completa o pódio de debates mais vistos nos canais de informação (audiência média 246 mil telespetadores/'share' 5,3%)".

Se se excluir o confronto os debates de André Ventura nos canais de informação, então o debate mais visto foi entre Mariana Mortágua e Rui Tavares. Este "ficou na 6.ª posição em 15 e contou com uma audiência média de 141 mil telespetadores e um 'share' de 3,7%".

Após duas semanas de debates já realizados, "faltando apenas o embate mais aguardado entre a Aliança Democrática e o PS, verifica-se uma diminuição das audiências dos debates transmitidos em canal aberto", refere.

"Nas últimas legislativas, em 2022, tivemos nove debates com uma audiência média acima de um milhão de telespetadores, sendo que agora tivemos apenas três debates", sublinha a Universal McCann.

Em sentido inverso "encontram-se os debates transmitidos nos canais de informação, que têm registado um aumento do interesse dos portugueses".

Ou seja, em 2022, nos canais de informação, "não houve nenhum debate com uma audiência média mais de 200 mil telespetadores", mas este ano "tivemos quatro debates que conseguiram ultrapassar essa fasquia", aponta.

"No balanço das duas semanas de debates e observando as audiências no total dia, entre os canais de informação, é possível verificar um crescimento do 'share' da RTP3 (+0.1p.p.) e da SIC Notícias (+0.1p.) face ao mês de janeiro".

As eleições legislativas estão marcadas para 10 de março.