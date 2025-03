O secretário-geral socialista, Pedro Nuno Santos, assumiu hoje a derrota do PS/Madeira nas eleições regionais e recusou retirar qualquer ilação para as legislativas antecipadas por considerar que não se pode fazer uma relação com a política nacional.

“É uma derrota do PS da Madeira. Não há como ignorar. Lamento apenas que tenha ganhado o PSD/Madeira e Miguel Albuquerque em particular”, respondeu Pedro Nuno Santos aos jornalistas numa reação na sede do PS, em Lisboa, ainda antes de estarem apurados os resultados finais na Madeira.

O líder do PS recusou fazer uma leitura nacional do resultado considerando que a “relação com a política nacional não pode ser feita”.

“Relativamente à política nacional não tiro nenhuma ilação. Basta nós fazermos uma leitura destes 50 anos de eleições na Madeira e de eleições no país para percebermos que essa relação não pode ser feita”, afirmou, referindo que o PS “nunca ganhou uma eleição na Madeira e é o partido que mais eleições ganhou no país”.

Pedro Nuno Santos, que não esteve na Madeira no período oficial de campanha, escusou-se ainda a fazer qualquer apreciação sobre as decisões tomadas pelo PS na Madeira, apontando “um grande respeito pela autonomia regional”.

“Não posso comentar a vida interna do PS/Madeira. Não é porque queira fugir à questão é porque levamos mesmo a autonomia a sério”, respondeu quando questionado se entendia que Paulo Cafôfo tinha condições para continuar à frente da estrutura regional depois desta pesada derrota.

Segundo o líder do PS, “a escolha dos dirigentes do PS/Madeira é dos seus militantes” e não do secretário-geral socialista.

“Nós faremos o nosso trabalho nestas eleições legislativas que não são da responsabilidade do PS. É o Governo, é Luís Montenegro que são os responsáveis exclusivos por estarmos novamente em eleições legislativas”, reiterou.

No início da sua intervenção - que foi acompanhada na primeira fila pelo presidente do PS, Carlos César - Pedro Nuno Santos cumprimentou o povo da Madeira pela participação eleitoral, todos os eleitos para os órgãos regionais da Madeira e os socialistas da Madeira.

“Desejar ao futuro Governo Regional da Madeira os maiores sucessos, garantindo desde já que nós, no Governo da República, tudo faremos para garantir uma boa relação institucional com a região autónoma da Madeira, defendendo sempre um desenvolvimento coeso”, disse, assumindo este compromisso “como líder do PS no futuro Governo da República” em caso de vitória nas eleições legislativas de 18 de maio.

O PSD venceu hoje as eleições legislativas regionais antecipadas da Madeira, falhando por um deputado a maioria absoluta, de acordo com os dados oficiais provisórios, com todas as freguesias apuradas.

O PS, que há um ano tinha sido a segunda força política, elegendo 11 deputados, caiu para terceiro lugar e conquistou apenas oito lugares.

