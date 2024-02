A notícia é avançada pela revista SÁBADO que dá conta que esta casa, que comprou em São João da Madeira, em 2009, se localizava a cerca de 285 km da capital.

O atual líder do PS terá recebido, entre 2005 e 2015, 203 mil euros em subsídio de deslocação, apesar de ter casa em Lisboa, desde 2004, onde residia durante os trabalhos parlamentares.

De acordo com a revista, Pedro Nuno Santos tinha um apartamento na rua Marcos Portugal, em Lisboa, no entanto, ao preencher os seus dados no formulário da Assembleia da República, indicou sempre que a sua morada era em São João da Madeira. "Foi a minha primeira habitação permanente em Lisboa", refere à SÁBADO, negando que era a residência principal. "Até ao momento em que ingressei no Governo em finais de 2015, sempre foi São João da Madeira", acrescenta.

A SÁBADO sublinha que os apoios de deslocação concedidos ao também antigo Ministro das Infraestruturas representaram um acréscimo, em média, no vencimento do deputado de 1.876 euros por mês no referido período, sendo que o salário dos deputados sem estes apoios era de 3.877 euros brutos em 2005 e 3.683 euros brutos em 2015.