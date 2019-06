“A Espanha não pode ficar paralisada”, disse Pedro Sánchez, durante a conferência de imprensa no final da Cimeira do G20, que terminou hoje em Osaka, no Japão.

O presidente do Governo espanhol – que é também secretário-geral do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) – apelou à estabilidade do país e insistiu em defender a sua “proposta razoável e sensata” de cooperação com a Unidos Podemos (a coligação eleitoral formada por Podemos, Esquerda Unida e outros partidos de esquerda para concorrer às Eleições) e não com a coligação que reivindica a formação política.

Sánchez também pediu às restantes forças políticas que facilitem a governação, insistindo que quer um governo em julho em vez de “especular”, aludindo à possibilidade de uma segunda tentativa de posse em setembro.