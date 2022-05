Pedro Sánchez anunciou esta presença no discurso que realizou na sessão plenária do Fórum Económico Mundial em Davos (Suíça), onde também sublinhou a importância de reforçar a NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte) face ao desafio colocado pela Rússia depois da sua invasão da Ucrânia.

A próxima cimeira desta organização de defesa coletiva terá lugar em Madrid a 29 e 30 de junho, e o chefe do executivo salientou que espera que esta permita uma maior unidade entre a UE (União Europeia) e a Aliança Atlântica.

Neste contexto, informou que o seu governo está a organizar um jantar informal entre os líderes europeus, pertencentes ou não à organização militar, e os líderes da NATO.

Quando questionado sobre se a Suécia e a Finlândia, dois países que se candidataram à adesão à Aliança, estariam, portanto, presentes em Madrid, ele confirmou que será esse o caso.

Para Pedro Sánchez, a inclusão da Finlândia e da Suécia na NATO é muito importante para a estabilidade da UE e para o futuro da Aliança.

O chefe do executivo espanhol assegurou que existe um sentimento favorável entre os aliados a favor do acolhimento destes dois países e que a Espanha está disposta a acelerar todo o processo parlamentar nacional para que isto seja uma realidade.

Sánchez disse que outro assunto chave que vai ser tratado em Madrid será o da definição do novo conceito estratégico da NATO para os próximos anos, e acrescentou que também considera que se deve prestar atenção à situação na África Subsaariana.