Questionado sobre a solução encontrada, Silva Pereira, no PE desde 2014, considerou que o entendimento político alcançado no Conselho Europeu “é bastante frágil” e tem ainda “um longo caminho pela frente”, que passa nomeadamente pela votação da presidente indicada para a Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Parlamento Europeu.

Von der Leyen foi nomeada na terça-feira para a presidência da Comissão Europeia, no âmbito de um acordo entre as três maiores famílias políticas europeias – conservadores, socialistas e liberais –, solução encontrada depois da rejeição pelos conservadores europeus de uma proposta prevendo a designação do socialista holandês Frans Timmermans, candidato principal dos socialistas, como presidente da Comissão Europeia, e de Manfred Weber, ‘spitzen’ dos conservadores, para a presidência do PE.

O eurodeputado foi ainda questionado sobre críticas da direita segundo as quais o PS tinha “escondido” Silva Pereira durante a campanha para as eleições europeias de 26 de maio, críticas que assegurou serem “uma historieta” e “simplesmente uma história mal contada”.

“A comunicação social optou por acompanhar essencialmente os cabeças de lista e eu estive com o cabeça de lista [Pedro Marques] em vários momentos da campanha. Portanto isso é apenas uma historieta de campanha eleitoral, alimentada por uma oposição, que não tem nenhuma correspondência com a realidade”, disse.

A eleição de Pedro Silva Pereira foi conhecida depois de o socialista italiano David-Maria Sassoli ter sido hoje eleito presidente do Parlamento Europeu.

Pedro Silva Pereira é o oitavo português a ocupar uma vice-presidência do Parlamento Europeu, desde as primeiras eleições diretas, em 1979, depois de Francisco Lucas Pires (CDS), António Capucho, Rui Amaral, Pacheco Pereira (os três do PSD), João Cravinho, António Costa, por um breve período, e Manuel dos Santos (os três do PS).

Pedro Silva Pereira foi ministro da Presidência durante o governo de José Sócrates.

(Notícia atualizada às 18:38)