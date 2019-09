As medidas distribuem-se por diversas áreas, como habitação, educação, justiça, desporto, cultura e lazer, e constam de um regulamento aprovado por unanimidade na Assembleia Municipal.

"O objetivo é estimular e reconhecer todos os que se colocam ao serviço da população, contribuindo, com isso, para o aumento do número de bombeiros no imediato e também no futuro", salienta um comunicado da autarquia do distrito de Leiria enviado à agência Lusa.

Citado na nota, o presidente da Câmara de Pedrógão Grande considera que estes apoios são um dever para "honrar, respeitar e estar gratos a estes homens e mulheres que se colocam em situações limite e em risco de vida".

"Estas medidas são um reconhecimento e a demonstração de respeito, mas também um mecanismo de apoio à sustentabilidade do corpo de bombeiros, pois o número de efetivos tem vindo a descer ao longo dos anos", adianta.

As iniciativas aprovadas contemplam bombeiros de todas as idades e com diferentes tempos de serviço.