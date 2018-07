"Este é, de facto, um problema da justiça e é preciso que haja uma investigação rapidamente e que tudo o que seja irregular seja corrigido e punido", afirmou Catarina Martins, em declarações aos jornalistas.

Falando em Amarante, durante uma visita ao festival Mimo, que decorre naquela cidade do distrito do Porto, a dirigente do BE assinalou que, face às possíveis irregularidades, não se pode "também agora lançar uma espécie de desconfiança para com toda a gente".

"O que é essencial é apoiar quem precisa. Relembro que é terrível quem se tenha aproveitado da tragédia, mas não podemos esquecer que há muitas reais vítimas da tragédia que ainda estão a aguardar apoio", reforçou.

Para a líder do BE, "não há ninguém no país que não fique chocado por saber que haja quem se queira aproveitar de uma tragédia e da solidariedade de todo um país para com as vítimas desta tragédia".

A revista Visão divulgou na quinta-feira que meio milhão de euros de donativos destinados à reconstrução de casas de primeira habitação terão sido desviados para casas não prioritárias, isto é, de segunda habitação.