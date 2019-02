“Solicitei máquinas de rasto, que não existiam. A primeira chegou às 23:00 ao local e depois de pedida à Câmara de Pombal. Pedi ao comando nacional mais meios pesados. Como o comando nacional não tinha mais meios disponíveis, perguntou se então queríamos máquinas de rasto. E pedi para as mandarem”, adiantou o segundo comandante distrital de Leiria, Mário Cerol.

A sessão inicial da fase de instrução do processo judicial sobre as responsabilidades do incêndio de 2017 em Pedrógão Grande, que tem 13 arguidos, decorre hoje no Tribunal da Comarca de Leiria.

Nesta sessão, durante a manhã, Cerol explicou que “todos os grupos de reforço são mobilizados pelo comando nacional”.

“Não temos autonomia para mobilizar as Forças Especiais de Bombeiros [FEB] e outros grupos de reforço e a FEB não foi mobilizada”, sublinhou.

Segundo referiu, a informação que chegou do comando nacional é que estaria para chegar um grupo de Évora, “mas a verdade é que nunca chegou”.

“Os meios chegaram ao teatro de operações já muito depois e eu já não era COS [comandante de operações de socorro]”, recordou, explicando que enquanto assumiu a liderança “chegaram meios de emergência médica que foram solicitados e mais um grupo de reforço de Leiria”.

Mário Cerol explicou ainda que por duas vezes os meios aéreos foram retirados do local “por falta de autonomia” e que depois deixou de haver condições para operar “devido às altas temperaturas e o vento forte”.

O comandante disse ainda que as comunicações falharam por volta das 20:30. “Começámos por receber informação de Pedrógão a informar que estavam sem comunicações e a seguir falhou tudo”.

“Estavam às escuras?”, questionou o juiz de instrução: “Sim”, disse Cerol.