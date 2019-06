"Falta só terminar os anexos, que o empreiteiro ainda não veio acabar", adianta Edite Godinho, salientando que ficam a faltar os arrumos, que são por sua conta, mas não sabe se tem dinheiro para os concluir.

Há dois anos, as chamas chegaram rapidamente junto à sua antiga habitação e não restou a Edite e ao marido outra alternativa que não fugir de carro até Vila Facaia.

"Só peço a Deus que ninguém passe pelo inferno que vivemos", recorda Edite Godinho, para quem ter perdido o lar "foi muito difícil".

"Nunca mais vamos ter aquilo que tínhamos", sublinhou.

Ainda em Vale de Nogueira, num dos extremos da aldeia, Albino Domingues, de 73 anos, só desde março é que passou a usufruir da sua habitação, depois de terminadas as obras de recuperação suportadas pela Cáritas.

Durante este período, residiu com a mulher num pequeno anexo com um divã que foi poupado pelas chamas, enquanto um filho que vivia com o casal ficou alojado em casa de um vizinho.

"Já estava farta de ali estar naquele cubículo", confidenciou Graziela Jesus Coelho, de 72 anos.

Aos poucos a vida vai normalizando, mas o casal não esquece "um dia como aquele, com uma ventania e um barulho que só visto", em que o fogo "aparecia de todo o lado" e os obrigou a fugir com o filho.

"Ficámos cá, é o que interessa", sintetizou Graziela Coelho.

O incêndio que deflagrou há dois anos em Pedrógão Grande e que alastrou a concelhos vizinhos provocou a morte de 66 pessoas e 253 feridos, sete dos quais graves, e destruiu cerca de meio milhar de casas e 50 empresas.

Mais de dois terços das vítimas mortais (47 pessoas) seguiam em viaturas e ficaram cercadas pelas chamas na Estrada Nacional 236-1, entre Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, no interior norte do distrito de Leiria, ou em acessos àquela via.

As chamas, que eclodiram pelas 14:00 de 17 de junho de 2017, foram extintas passado uma semana (24 de junho), depois de, em 20 de junho, se terem juntado ao fogo que, cerca de dez minutos depois do início daquele incêndio, no concelho de Pedrógão Grande (em Escalos Fundeiros), deflagrou no município de Góis (distrito de Coimbra), em Fonte Limpa.