Segundo a agência de notícias russa TASS, que cita um elemento das equipas de socorro, o pó do carvão incendiou-se e o fumo encheu rapidamente a mina Litsvyazhnaya através do sistema de ventilação.

Um total de 285 pessoas encontrava-se na mina na altura do incidente, 239 foram retiradas e 46 mineiros encontram-se ainda presos no subsolo, disse o governador de Kemerovo, Sergei Tsivilyov, através da aplicação de mensagens Telegram, segundo a agência noticiosa norte-americana Associated Press.

“Quarenta e três pessoas foram hospitalizadas com ferimentos, quatro delas em estado grave”, adiantou Tsivilyov.

O governo indicou ainda que 19 equipas de socorro participam nos esforços para resgatar os restantes mineiros.

As autoridades de Kemerovo referiram que o incidente ocorreu às 08:51 locais (01:51 em Lisboa), a 250 metros de profundidade.

O Comité de Investigação da Rússia lançou um inquérito sob acusação de violação das normas de segurança que resultaram em mortes.