Pelo menos 14 pessoas morreram e várias ficaram feridas em novos confrontos intercomunitários no estado de Jonglei, no norte do Sudão do Sul, disseram hoje as autoridades do país.

O comissário de Duk, Peter Latjor Chuol, referiu que os incidentes ocorreram em Poktap Boya e mataram 14 pessoas, sendo que alguns dos 18 feridos se encontram em estado crítico, pelo que não é de excluir que o número de mortos aumente nas próximas horas. Segundo a estação de rádio sul-sudanesa Eye Radio, o responsável adiantou que os atacantes fugiram com cerca de sete mil cabeças de gado roubadas. O deputado Phillip Thon Leek, que representa a região no parlamento nacional, condenou o que aconteceu e apelou ao Governo de unidade para atuar no sentido de "garantir a paz". "Não podemos falar de paz quando as pessoas estão a morrer todos os dias. Estão a morrer pessoas todos os dias em Duk", referiu o deputado. O Sudão do Sul tem um Governo de unidade que foi instituído após um acordo de paz, em 2018, entre o Presidente Salva Kiir e o líder rebelde Riek Machar, que resultou no regresso deste como primeiro vice-presidente do país. O Sudão do Sul tem assistido a um aumento dos confrontos intercomunitários, motivados principalmente pelo roubo de gado e por disputas entre pastores e agricultores nas zonas mais férteis do país, especialmente devido ao aumento da desertificação e à deslocação da população.