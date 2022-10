Pelo menos 32 crianças morreram no estádio da Indonésia, no qual morreram, para já, 125 pessoas, informou à AFP um funcionário do Ministério do Empoderamento das mulheres e da Proteção da Infância.

"De acordo com as últimas informações que recebemos, das 125 pessoas que morreram no acidente, 32 eram crianças, sendo a mais jovem um menino de três ou quatro anos", afirmou Nahar, que como muitos indonésios tem apenas um nome.