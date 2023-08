Não foi possível determinar imediatamente a causa do incêndio, que terá começado por volta das 01:30 (0:30 em Lisboa), disse o porta-voz dos serviços de emergência Robert Mulaudzi.

Os bombeiros controlaram o incêndio e o edifício foi evacuado, tendo sido lançadas operações de busca.

Pelo menos 63 foram confirmadas como mortas, incluíndo pelo menos uma criança, e o número de óbitos pode ainda aumentar.

As autoridades disseram que o incêndio foi praticamente extinto, mas o fumo ainda saía pelas janelas do prédio enegrecido no centro da cidade, segundo a Associated Press.

Fios de lençóis e outros materiais estavam pendurados em algumas janelas, pelo que não ficou claro se as pessoas os usaram para tentar escapar do incêndio ou se estavam a tentar salvar os seus pertences.

Mulaudzi explicou que o edifício era um “alojamento informal” para onde os sem-abrigo se deslocavam à procura de alojamento sem quaisquer acordos formais de arrendamento, o que dificulta as buscas no prédio.

Testemunhas referem que pode haver até 200 pessoas a morar no prédio.