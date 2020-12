Em comunicado, a agência indicou que um total de 181 pessoas, incluindo 67 crianças e 26 idosos, foram resgatadas, enquanto a água, que alcança entre 30 e 60 centímetros, inundou 1.439 casas e uma mesquita.

As autoridades anunciaram que as copiosas chuvas causaram o transbordo de vários rios nesta região, no norte da ilha de Sumatra.

Em julho, pelo menos 36 pessoas morreram e 12.000 perderam a casa, devido a uma torrente de água no município de Luwu Norte, na ilha indonésia de Celebes, na região central do arquipélago.

Numerosas inundações e desabamentos de terra afetam todos os anos a Indonésia durante a estação das chuvas, cujo momento alto ocorre entre dezembro e fevereiro.