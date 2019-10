“A bomba estava colocada numa moto. Infelizmente, dez civis, incluindo uma criança, foram mortos e 27 feridos”, disse à agência noticiosa AFP Ataullah Khogyani, o porta-voz do governador da região de Nangarhar. As informações foram confirmadas pelo ministério do Interior.

O atentado, que não foi reivindicado no imediato, ocorreu ao início da tarde. As autoridades não forneceram qualquer balanço sobre os recrutas. As informações sobre as perdas militares nos ataques são geralmente fornecidas em separado.

Este ataque ocorre no 18º aniversário da invasão e intervenção norte-americana no Afeganistão, que após algumas semanas depôs o regime dos talibãs. O conflito acabou por se prolongar até à atualidade.

Os talibãs e os Estados Unidos promoveram recentemente conversações sobre uma retirada das tropas norte-americanas, que foram suspensas pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Os talibãs consideram as Forças Armadas afegãs e as forças policiais, apoiadas pelos norte-americanos, como o primeiro inimigo que deve ser combatido. A cidade de Jalalabad, próxima da fronteira com o Paquistão e que acolhe numerosos talibãs, é palco frequente de atentados.