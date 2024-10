As autoridades já confirmaram pelo menos duas mortes causadas por um tornado que passou pelo condado de St. Lucie, na costa oeste da Florida, antes do furacão Milton.

O departamento do xerife do Condado de St. Lucie relatou “múltiplas mortes” relacionadas com os tornados, que atingiram uma comunidade de reformados antes de Milton chegar à península.

A tempestade deixou sem energia pelo menos 2,6 milhões de clientes na Florida, segundo o levantamento realizado pelo portal especializado PowerOutage, sendo os concelhos de Pinellas, Manatee e Hillsborough os mais afetados.

Os cortes de energia aumentaram durante a noite e várias cidades, como São Petersburgo, sofreram também cortes no abastecimento de água.

O furacão chegou a ter rajadas de ventos máximos sustentados de 144 quilómetros por hora, referiram as autoridades.

De acordo com a última atualização do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês), o furacão perdeu força hoje de manhã e moveu-se de leste para nordeste a cerca de 25 quilómetros por hora.

O NHC alertou que o estado de emergência continua devido à grande quantidade de chuva que o furacão deixou no seu rasto.

O furacão atingiu a costa norte-americana na quarta-feira como uma tempestade de categoria 3 perto de Siesta Key, na costa oeste da Florida, por volta das 20:30, no horário local (01:30 em Lisboa).

Os danos causados pelos ventos do furacão Milton atingiram também a costa leste da Florida, depois de terem devastado especialmente a baía de Tampa, por onde entrou no país.

Os alertas de inundações repentinas e deslizamentos de terra mantêm-se devido à quantidade de chuva deixada pelo furacão Milton.