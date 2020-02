Nancy Pelosi tinha rasgado as folhas com a cópia do discurso de Trump, no final da sessão solene do Estado da União, no Congresso, na terça-feira, numa manifestação de protesto contra as palavras e a atitude do Presidente na cerimónia.

“Ele (o Presidente) usou o Congresso dos Estados Unidos como cenário de um programa de ‘reality show’. (…) Ele estava num estado mental em que não tinha contacto com a realidade”, explicou hoje Pelosi, numa conferência de Imprensa, para explicar porque tinha rasgado as folhas do discurso, no final da sessão do Estado da União.

Pelosi referia-se ao facto de, durante a sessão, o Presidente ter oferecido uma bolsa a uma criança desfavorecida e ter feito aparecer, de surpresa, um soldado destacado para o Iraque, para os braços da mulher e da filha, que estavam na plateia.

Para a líder Democrata, as palavras do Presidente foram “um manifesto de falsidades”, referindo-se ao que disse serem as muitas incorreções no discurso de Trump.