O grupo do Corpo de Intervenção da Polícia de Segurança Pública cujos elementos meteram baixa antes do jogo entre Benfica e Gil Vicente a contar para a I Liga no domingo vai ser dissolvido. A notícia está a ser avançada pela SIC Notícias.

De acordo com as informações apuradas pelo canal, a decisão foi tomada pelo comandante da unidade especial da polícia, Luís Carrilho. Os 44 elementos da PSP que meteram baixa médica não vão ser punidos, porque as baixas foram legais, mas vão ser realocados para outros cinco pelotões do Corpo de Intervenção.

Este grupo, que conta com perto de 70 elementos, será substituído por um novo, criado no seio da Unidade Especial da Polícia, avança ainda a SIC Notícias.

Em reação a esta decisão, foi convocado um protesto para esta quinta-feira em frente à sede do corpo de intervenção, na Calçada da Ajuda, em Lisboa, em solidariedade com os colegas.

Nas últimas semanas, elementos da PSP e da GNR têm protagonizado protestos vários para exigir um suplemento idêntico ao atribuído à Polícia Judiciária.

A contestação começou há quatro semanas na sequência da iniciativa do agente Pedro Costa, que depois se alargou a todo o país.