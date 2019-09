Resultou provado que os queijos eram confecionados sem controlo sanitário, licença ou salubridade e acabaram por ser ingeridos por diversas pessoas, que os adquiriram.

Os queijos provocaram 19 casos de brucelose na região de Baião, no interior do distrito do Porto.

O crime de corrupção de substâncias alimentares foi cometido, com dolo, em coautoria pelos três arguidos, de acordo com a decisão do tribunal.

Os três arguidos ficaram ainda obrigados ao pagamento de uma indemnização de cerca de seis mil euros à Segurança Social por despesas provocadas pelo tratamento de duas vítimas da infeção com os queijos contaminados, para além das custas judiciais.

Outros dois arguidos, incluindo uma filha do casal, foram absolvidos por não ter sido provado em audiência o envolvimento neste caso.