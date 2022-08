“Os russos perderam, provavelmente, 70.000 ou 80.000 soldados em menos de seis meses”, disse Kahl, secretário-adjunto da Defesa para a Política, aos jornalistas, observando que o número inclui mortos e feridos.

As forças russas também perderam “3.000 ou 4.000” veículos blindados, e podem ter falta de mísseis guiados de precisão, incluindo mísseis ar-terra e mar-terra, acrescentou. “Isto é bastante notável dado que os russos não alcançaram qualquer dos objetivos de Vladimir Putin no início da guerra”, prosseguiu o funcionário norte-americano.

“Fizeram alguns progressos no Leste, embora muito poucos nas últimas semanas”, observou. “Mas isto teve um custo extraordinário para os militares russos, devido à qualidade dos militares ucranianos e à assistência internacional que receberam. Kahl reconheceu que as forças ucranianas também tinham sofrido pesadas baixas, mas não deu números.

Kiev comunicou pelo menos 10.000 mortos e 30.000 feridos entre as suas tropas. Segundo uma fonte militar que pediu para não ser identificada, o Exército ucraniano, que era composto por 170.000 soldados no ativo e 100.000 reservistas no início da guerra em 24 de fevereiro, cresceu para 300.000 a 350.000 soldados.

Antes da invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro, cerca de 150.000 a 200.000 soldados russos foram destacados para as fronteiras da Ucrânia, de acordo com estimativas ocidentais.