“A aceleração da expansão nuclear da China poderá permitir que o país tenha 700 ogivas nucleares até 2027”, revela o relatório anual do Departamento de Defesa dos Estados Unidos sobre as capacidades militares do país asiático.

“É provável que Pequim pretenda adquirir pelo menos 1.000 ogivas nucleares até 2030, o que é mais do que a taxa e o volume estimados em 2020”, pode ler-se no relatório hoje divulgado.

Na edição anterior deste relatório enviado anualmente ao Congresso — e que foi publicado em 01 de setembro de 2020 – o Pentágono estimava que a China teria cerca de 200 ogivas nucleares, mas dizia já acreditar que esse número duplicaria nos 10 anos seguintes.

Com 700 ogivas nucleares em 2027 e 1.000 em 2030, as projeções das autoridades norte-americanas mostram uma forte aceleração das atividades nucleares de Pequim.

“A China provavelmente já estabeleceu uma ‘tríade nuclear’, ou seja, a capacidade de lançar mísseis balísticos nucleares a partir de mar, terra e ar”, revela o documento hoje divulgado pelo Departamento de Estado.

Para chegar a estes números, os autores do relatório basearam-se em declarações de autoridades chinesas nos ‘media’ oficiais e em imagens de satélite que mostram a construção de um número significativo de silos nucleares.

As projeções incluem mísseis balísticos submarinos e outros lançados por aviões bombardeiros, bem como a “força de mísseis móvel”, que permite o lançamento de mísseis a partir de camiões.

O relatório não sugere a hipótese de um conflito aberto com a China, mas encaixa-se numa narrativa emergente nos EUA sobre o reforço do Exército de Libertação do Povo, como a China chama aos seus serviços militares, com a intenção de desafiar os Estados Unidos em todos os domínios da guerra – ar, terra, mar, espaço e ciberespaço.

O documento alerta para a ameaça crescente do poderio militar chinês, apoiando a tese de necessidade de uma maior presença norte-americana no Indo-Pacífico, em que se insere o plano de Defesa em articulação com o Reino Unido e a Austrália para essa região.

O relatório fala mesmo na existência de uma rede de bases chinesas fora de fronteiras, que “poderá interferir” nas operações militares norte-americanas e apoiar operações da China contra os Estados Unidos.

Recentemente, o Presidente chinês, Xi Jinping, declarou publicamente que a China planeia tornar-se uma potência militar global até 2049.