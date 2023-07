Uma visitante da 39.ª edição da Ovibeja usa um leque para se refrescar, com temperaturas esta tarde a rondar os 35 graus, devido a uma vaga de calor provocada por “uma massa de ar quente com origem no norte de África e transportada na circulação de um anticiclone localizado junto à Península Ibérica”, em Beja, 27 de abril de 2023.

NUNO VEIGA/LUSA