O IPMA prevê para hoje "céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral oeste até ao meio da manhã", bem como "possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal no litoral Centro".

Há ainda a registar uma "pequena descida de temperatura, em especial na região Sul".

É ainda referido que o vento vai estar "fraco a moderado (até 30 km/h) de norte/noroeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) na faixa costeira ocidental e no barlavento algarvio, em especial durante a tarde, com rajadas até 65 km/h".

Por sua vez, nas terras altas prevê-se "vento moderado a forte (até 45 km/h) de norte/noroeste em especial do Centro e Sul, com rajadas até 70 km/h".

Quanto ao estado do mar, na Costa Ocidental são esperadas "ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros", estando a temperatura da água a 16/18ºC. Já na Costa Sul, as ondas vão ser "inferiores a 1 metro" e a água do mar vai estar a 21/23ºC.