Segundo o IPMA, o céu vai estar "pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral Centro até ao meio da manhã".

Prevê-se também "vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante norte, temporariamente de noroeste durante a tarde, e soprando por vezes forte (até 40 km/h) a partir da tarde nas serras do litoral Centro e na faixa costeira ocidental a sul do cabo da Roca".

Vai ser ainda registada uma "pequena subida da temperatura máxima, exceto no sotavento algarvio, onde haverá uma descida".

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 12 graus Celsius (em Bragança) e os 21 graus (em Faro) e as máximas entre os 23 (em Aveiro) e os 35 (em Beja e Évora).

Quanto ao estado do mar, a Costa Ocidental terá ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros, com a temperatura da água do mar a rondar os 14/18ºC. Por sua vez, a Costa Sul vai registar ondas inferiores a 1 metro e temperatura da água entre os 19/22ºC.