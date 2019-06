No entanto, na maioria dos casos, o fator económico por si só não é suficiente para explicar o fenómeno, num país onde a superfície média das casas novas para famílias é de 228 metros quadrados, segundo o Departamento de Censos dos EUA.

Nos últimos 40 anos, "a sociedade americana seguiu a moda do gigantismo, de construir casas enormes", explica Marcus Stoltzfus, diretor comercial e de marketing da Liberation Tiny Homes, uma empresa situada em Leola, perto de Reading. Mas hoje, diz, "em alguns lugares, as pessoas estão a tomar consciência de que viver com menos é muito vantajoso para o seu estilo de vida".

"Nós amamos esta abordagem minimalista", afirma Scott Berrier, que se mudou há quatro meses para uma casa de 34 metros quadrados com a sua companheira, Melissa Meshey, e que aprecia "não ter tantas coisas" como antes. Embora de superfície reduzida, estas casas são mais funcionais que um apartamento tradicional. "A principal diferença que noto é que não temos espaço desperdiçados", realça Scott.

"Tentamos simplificar a nossa vida e desprendemo-nos de todas as nossas coisas", afirma Roland Figueredo, que neste verão vai deixar o seu apartamento em Nova Iorque para se mudar para uma nova "tiny house" na outra ponta do país, no estado de Oregon.

Mas, embora as mentalidades evoluam, nem sempre é fácil ir contra as normas sociais e o materialismo dominantes. "Vais ter claustrofobia aí dentro!", disseram a Scott vários amigos quando este lhes contou o seu plano. Também Stoltzfus reconhece que o movimento "tiny" tem uma "imagem negativa" para alguns. Historicamente, "bungalows", caravanas e atrelados sempre tiveram má reputação, e são consideradas casas de pior qualidade, ocupadas por pessoas com menos rendimentos.

No entanto, a aspiração ao minimalismo também se explica pelo impacto ambiental, explica Scott. "Uma pessoa reduz a sua pegada de carbono, porque não utiliza tanta eletricidade, nem tanta água" como num apartamento ou casa tradicionais.

Apesar destas vantagens, a moda das casas diminutas ainda não é maciça. Segundo algumas estimativas, há pouco mais de 10.000 mini-casas nos EUA

O primeiro grande obstáculo é o financiamento. É quase impossível conseguir um empréstimo imobiliário clássico para comprar uma destas casas. Porém, o principal obstáculo é a legislação: a maioria das instâncias locais proíbem que os seus residentes morem durante o ano inteiro num quarto sobre rodas e fixam um mínimo para a superfície de uma casa, geralmente acima de 80 metros quadrados.