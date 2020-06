“Estes dias da reabertura das celebrações dizem-nos que há um número de pessoas que vem, com os devidos cuidados, mas há muitas outras que se retraem, que ainda têm medo. Em relação aos grupos, o fenómeno será sensivelmente o mesmo. Teremos grupos que querem vir, talvez mais pequenos, e temos outros que não se sentirão suficientemente seguros para o fazer”, insistiu.

Carlos Cabecinhas sublinhou, contudo, que “Fátima é um local seguro”.

“A segurança é também uma perceção que se tem. O que queremos fazer é tomar as providências para que seja um local seguro, mas também queremos transmitir a mensagem de que podem vir, porque temos cuidado com os procedimentos para que as pessoas se possam sentir seguras”, rematou.

Na conferência de imprensa, o padre lembrou que Fátima é o “mais significativo e importante destino de turismo religioso português”.

“A variedade de proveniências de peregrinos que, em cada ano, acorre a Fátima, comprova que este é, de facto, um Santuário mundialmente conhecido e procurado”.

Considerando que a confiança dos visitantes só “pouco a pouco se reconquistará”, Carlos Cabecinhas adiantou que o Santuário de Fátima “procura agora atrair de novo peregrinos, sabendo que disso depende a retoma das restantes atividades ligadas ao turismo na cidade de Fátima e sua envolvência, mas não só”.

“Num futuro imediato, o nosso esforço é o de recuperar os peregrinos habituais, provenientes de países como Espanha, Itália, Polónia, Brasil ou Estados Unidos, de tal modo que, ultrapassada a atual pandemia, possamos recuperar ou mesmo aumentar o número de proveniências destes e outros países”, nomeadamente de Coreia do Sul, China e países da América Latina.

O continente africano, sobretudo, os países de língua oficial portuguesa, vão também merecer uma “especial atenção”, referiu o reitor.