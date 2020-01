Num artigo publicado no Diário do Povo, o jornal oficial do Partido Comunista Chinês, Fu Ziying defendeu que os “feitos” alcançados por Macau, desde a transferência da soberania para a China, há 20 anos, “provam completamente” que a fórmula que garante à região um elevado grau de autonomia a nível executivo, legislativo e judiciário é “totalmente viável, realizável e popular”.

O desenvolvimento de Macau “mostra que os comunistas chineses contemporâneos não são apenas bons a formular políticas, mas também a alcançar resultados, e que têm a habilidade para liderar o povo”, defendeu Fu.

“Com o forte apoio do Governo central e do continente chinês, o governo da Região Administrativa Especial de Macau e as pessoas de todas as esferas de Macau trabalharam juntas para criar o melhor estado de desenvolvimento na história de Macau e concretizar um capítulo colorido da prática [da fórmula] ?um país, dois sistemas'”, escreveu.

O artigo surge três semanas após a região semiautónoma chinesa celebrar vinte anos desde a transferência de soberania de Lisboa para Pequim, mas na véspera de se realizarem eleições presidenciais em Taiwan, para onde a fórmula ‘um país, dois sistemas’ foi originalmente pensada, mas que a recusou.