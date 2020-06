A capital chinesa vai passar do segundo para o terceiro nível, numa escala em que quatro é o nível de alerta máximo, o que significa que os residentes de províncias anteriormente afetadas pelo coronavírus, como Hubei, onde o surto começou, e que há várias semanas não registam novos casos, podem voltar a Pequim sem cumprirem medidas de quarentena.

No entanto, será mantida uma “gestão rigorosa” sobre pessoas oriundas do exterior e de áreas de risco médio e alto – todas na região nordeste do país -, que devem ser testadas na chegada e cumprir um período de isolamento de 14 dias.

Os bairros de Pequim vão também deixar de realizar medições de temperatura à entrada e os parques vão abrir com um limite de até 50% da sua capacidade.

A nova diretiva recomenda que os cidadãos usem máscara, mas não por obrigação, exceto nos transportes públicos e outros espaços fechados.