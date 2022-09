De visita ao Centro de Vacinação da Ajuda, em Lisboa, para assinalar o lançamento da campanha de vacinação contra a Gripe e contra a Covid-19 de 2022/3, Graça Freitas foi confrontada pelos jornalistas com as informações de que adesão a este novo processo terá ficado abaixo dos 50% no primeiro dia.

A diretora-geral da Saúde disse que ainda agora "o processo começou, mas vai desenvolver-se", deixando, ainda assim, um "primeiro grande apelo" aos portugueses. "Quem receber um agendamento, não falte, a não ser por motivos de força maior", afirmou.

Graça Freitas disse que as pessoas devem aderir à nova campanha de vacinação por dois motivos. O primeiro é "quando as pessoas são chamadas, é porque é a altura ideal para serem protegidas". Já o segundo pretende-se com a "mobilização de muitos recursos: médicos, enfermeiros, bombeiros, pessoas que ajudam no processo. E, portanto, agendamos para um determinado nível de trabalho e ficamos à espera das pessoas, temos de ter em consideração que os recursos de saúde devem ser bem utilizados".

"Quando receber uma mensagem, venha à vacinação. É pela saúde que estamos a fazer isto, para um Natal bem passado e com a família", reforçou, sublinhando a vontade de "vacinar três milhões de pessoas antes do Natal para termos um inverno tranquilo".

Com o risco de haver novas ondas de surtos em janeiro e fevereiro como em anos transatos, a diretora-geral da Saúde disse pretender "um equilíbrio" para que "quando se iniciarem as ondas da Gripe e da Covid-19, as pessoas já tenham proteção pelo menos para esses dois vírus".

Graça Freitas reforçou ainda que as novas vacinas preparadas para combater as mais recentes estirpes da Ómicron são seguras e eficazes, além de alertar que as pessoas não se devem desleixar por estarmos numa fase de "acalmia" da pandemia, com menos internamentos e casos de doença grave.

"Esta fase de acalmia deve-se exactamente à vacinação", frisou, lembrando que é na fase de outono-inverno que vírus como o da Gripe e da Covid-19 que têm melhores condições para se propagar.