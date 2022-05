De acordo com informação disponibilizada pelo Santuário de Fátima, há já registo de 119 grupos, anunciados até às 13h30.

Contudo, estes números ainda estão longe do verificado antes da pandemia. Fonte do Santuário de Fátima recorda ao SAPO24 que em maio de 2019 registaram-se mais de 300 grupos no recinto.

As autoridades têm vindo a referir que esperam também uma afluência “próxima da habitual em anos pré-pandemia”, embora no que respeita ao número de peregrinos a pé esta peregrinação ainda fique aquém dos números de 2019.

O arcebispo Edgar Peña Parra, substituto da Secretaria de Estado do Vaticano, preside à peregrinação de 12 e 13 de maio a Fátima.

Esta peregrinação “marca o regresso de uma série de iniciativas próprias das peregrinações de verão, como o acolhimento dos doentes e dos peregrinos a pé”, informou o Santuário, explicando que, “nos últimos dois anos, devido à pandemia, não foi possível oferecer estes dois serviços por razões sanitárias, mas, este ano, mantendo alguma prudência como o uso da máscara no posto de socorros e no lava-pés, o Santuário e o seu grupo de voluntários acolherão estes grupos de peregrinos”.