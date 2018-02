Paulo Ribeiro, do GAM, insistiu na questão das inspeções e da necessidade de carta de mota para quem já conduz motas com cartas de carro, dizendo não poder “pactuar com uma manipulação de números”.

De acordo com Paulo Ribeiro, do GAM e do Moto-Clube do Porto, a manifestação pretende “mostrar as manipulações” de que os motociclistas se queixam, com a imposição de inspeções aos motociclos e da obrigatoriedade de carta de moto para conduzir viaturas até 125 cm3 de cilindrada, quando até agora bastava ter habilitação para conduzir automóveis.

“O aumento do número de mortos que é referido pelo Governo é falso, atendendo ao aumento de motos atualmente a circular e que são constantemente esquecidos nos relatórios do MAI”, frisou.

José Antunes, 65 anos, deslocou-se de Barcelos até ao Porto para se manifestar contra as pretensões do Governo.

Tem “carta de carro há 30 anos” e “há cerca de dez”, comprou uma Vespa, porque “não precisava de tirar carta de mota”, bastava a que já tinha.

Conduz desde então o motociclo vermelho com menos de 125 cm3 de cilindrada, que enfeitou “cheia de galos”, e “nunca” teve “um acidente”.

Tirar uma carta de mota, estudar para isso, não é coisa que lhe apeteça aos 65 anos, pelo que, a avançar a medida prevista pelo Governo, a Vespa vermelha “vai ficar para lá encostada”.

“Já estou velhote, não vou estar agora a estudar. Se for para tirar carta a mota vai ficar lá encostada, quem é que a vai comprar?”, observa, notando que os “grandes acidentes” de mota acontecem com as “de grande cilindrada”.

A bancária Marta Reis, de 38 anos, também esteve nos Aliados a protestar “contra as inspeções”, por considerar ser uma medida “mais para ir buscar dinheiro do que para verificarem a segurança das motas”.

“Isto é um negócio”, lamentou, lembrando que “há muitas motas modificadas” que, para passar na inspeção teriam de ser repostas como “de origem”, o que “vai ser muito complicado”.

De acordo com António Antunes, subcomissário da Divisão de Trânsito da PSP do Porto, o desfile de protesto pelo Porto foi acompanhado por cerca de 25 elementos da PSP, estando a cargo de nove motociclos daquela força policial assinalar o corte das ruas necessário para a passagem dos manifestantes.

De acordo com o subcomissário da Divisão de Trânsito da PSP do Porto, cada corte de rua deve demorar “cerca de 15 minutos” para permitir a passagem de uma “coluna de motociclos concentrada” ao longo de dez a 12 quilómetros da cidade, esperando-se a conclusão do passeio pelas 18:00.

Em janeiro, o ministro da Administração Interna anunciou que as inspeções periódicas a motociclos vão avançar no primeiro semestre de 2018, justificando esta medida com o aumento do número de acidentes mortais com motociclos em 2017.

O Governo quer também tornar obrigatória a carta de condução para quem conduzir motociclos a partir de 125 cm3 de cilindrada, mesmo que tenha já carta de automóvel.

Por lei, a inspeção periódica dos motociclos, triciclos e quadriciclos com cilindrada superior a 250 cm3 está prevista no Decreto-Lei n.º 133/2012, de 11 de julho.

Esta lei veio obrigar os centros de inspeção a adaptarem-se para fazerem inspeção a motas, mas ficou por sair a regulamentação.